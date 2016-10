"Alice im Wunderland" zählt zu den populärsten Kinderbüchern weltweit. Carrolls Werk hat Choreograf Christopher Wheeldon für das Royal Ballet in ein hinreißendes Ballettmärchen verwandelt. Alice begegnet in ihrer Traumwelt skurrilen Gestalten wie tanzenden Spielkarten und einem weißen Kaninchen und stürzt sich kopfüber in jedes Abenteuer. "Ohrwürmer" und surreale Projektionen machen ihre Reise durch eine "andere Wirklichkeit" zu großem Tanzkino. Der Mathematiker Charles Dodgson erzählte seine kuriosen Geschichten über die Abenteuer der kleinen Alice Kindern während eines Sommerausfluges und schrieb sie später auf. Mit seiner Reise durch eine irreale Welt flüchtete er im strengen viktorianischen England unter dem Pseudonym Lewis Carroll in ein fantasievolles Wunderland, mit dem er die damalige Gesellschaft in Frage stellte. Die verschiedenen künstlerischen Interpretationen von "Alice im Wunderland" haben inzwischen als Teil einer populären Kultur ein regelrechtes Eigenleben entfaltet: So gibt es die moderne Alice, die sich im Wunderland des Konsums und Profits zu behaupten sucht, oder auch verträumte und psychedelische Versionen. Christopher Wheeldons spektakuläre Choreografie zu "Alice im Wunderland" ist ein Auftragswerk für das Royal Ballet und mit der Musik von Joby Talbot und dem Bühnendesign von Bob Crowley eine brillante Realisierung von Carrolls verrückter Traumwelt. Solisten sind Sarah Lamb (Alice) und Federico Bonelli (Jack/HerzbBube). Das Orchester des Royal Opera House wird von David Briskin geleitet. "The Times" schrieb zu diesem magischen Bühnenwerk: "Spectacular family entertainment brought to life with enormous theatrical verve." ein magisches, poetisches und fantasiegeladenes "Tanzspektakel" der Extraklasse für Jung und Alt.