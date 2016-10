Am Mittwochabend erhängte sich der Terrorverdächtige Jaber Al-Bakr in seiner Zelle in einem Leipziger Gefängnis. Kritiker werfen der sächsischen Polizei und Justiz Versagen vor. Sie hätten sowohl bei der Verhaftung als auch bei der Unterbringung des Syrers Fehler gemacht. Oder haben die Behörden richtig gehandelt? Welche Konsequenzen müssen aus dem Fall Al-Bakr gezogen werden? Al-Bakr war am Montag in Leipzig festgenommen worden, nachdem er der Polizei am Samstag bei einem Zugriff noch entkommen war. Andere syrische Flüchtlinge, bei denen er untergeschlüpft war, hatten ihn der Polizei übergeben. Al-Bakr soll einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen vorbereitet haben. In seiner Wohnung wurden mehrere hundert Gramm eines hochgefährlichen Sprengstoffes gefunden.