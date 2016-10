Der Wolf ist zurück in Deutschland. Tierfreunde feiern die Rückkehr des Wolfes als Erfolg für den Artenschutz. Bei vielen Menschen löst der Wolf aber auch Ängste aus: Sind Wölfe gefährlich? In Sachsen wanderten die ersten Wölfe vor gut 15 Jahren ein. Hier haben sich die Menschen inzwischen auf den Wolf eingestellt und entsprechende Schutzmaßnahmen errichtet. Doch in neuen Wolfsgebieten muss man erst lernen, mit dem Wildtier zu leben. Risse von Schafen und die Sichtung von Wölfen in Menschennähe sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Damit die Bevölkerung den Wolf akzeptiert - und dies ist Voraussetzung für das Überleben des Wolfes in unserer dicht besiedelten Welt - müssen alle gut informiert sein.