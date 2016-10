Die Millers Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Nathan und Ray sollen eine Fernsehsendung für Kinder entwickeln und hoffen auf einen ganz großen Erfolg. Eine Idee ist schnell gefunden, denn Nathans Vater Tom hat schon vor langer Zeit seine eigene Welt erfunden, die er "Tomlandia" genannt hat. Doch Nathans und Rays Vorgesetztem ist "Tomlandia" nicht spannend genug und so sollen sie die Story noch etwas ausschmücken. Doch damit ist sie dann nicht mehr die Geschichte von Tom. Original-Titel: The Millers Untertitel: Tomlandia Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: James Burrows Folge: 20 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Debbie Jayma Mays Ray J.B. Smoove Adam Nelson Franklin Tom Miller Beau Bridges