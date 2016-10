Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Jungmediziner John Dorian, genannt J. D., und seine Kollegen erleben den tagtäglichen Krankenhausbetrieb mit allen Höhen und Tiefen, die der Arztberuf mit sich bringt: Turk und J.D. wollen ihren Abend zusammen in einem Steakhaus verbringen. Das ist ein jährliches Ritual von ihnen. Vor ihrem Feierabend sehen sie nach einem Patienten, der nicht mehr lange zu leben hat. Als sie bemerken, dass der mutterseelenallein ist, bleiben sie bei ihm... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein bester Einfall Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison The Janitor Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets