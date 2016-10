Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Fran will endlich schwanger werden. Aus lauter Verzweiflung wendet sie sich an einen chinesischen Kräuterkundler, der ihr ein paar Kekse mit aphrodisierender Wirkung verschreibt. Dummerweise aber lässt Fran die köstliche Medizin versehentlich auf dem Küchentisch liegen. Nichts ahnend naschen Niles und C.C. davon. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Wie man schwanger wird, ohne Whoopi Goldberg um ein Autogramm fragen zu müssen Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 8 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Maggie Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury