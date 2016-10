Werner Prabek liegt tot in einem Teich. Von den 80 000 Euro, die er am Abend zuvor im Wiesbadener Casino gewonnen hat, fehlt jede Spur. Ein Schlag auf den Kopf, dann ist er ertrunken. Allerdings weist seine Leiche eine kleine rasierte Stelle am Oberschenkel auf. Kerstin Klar und ihr neuer Kollege Christian Schubert nehmen sich das Umfeld des Opfers vor. Angeblich wusste die Ehefrau nichts von seinen Ausflügen ins Casino. Hatte sie ein Motiv? Ein anderer Spieler bestätigt, dass Prabek wahrscheinlich eine große Summe verspielt hat: einmal Spieler, immer Spieler. Staatsanwalt Bernd Reuther und Kommissarin Kerstin Klar bohren bei der Familie nach: Woher hatte Prabek das Geld, das er in den vergangenen Monaten verspielt hat, wenn die Familie doch ohne Schulden ist? Der frischgebackene Kriminalhauptkommissar Christian Schubert ist fest entschlossen, ein hervorragender Mordermittler zu werden. Dabei geht er dem Staatsanwalt mit seinen Alleingängen hin und wieder ein Stück zu weit. Sechs Folgen "Der Staatsanwalt" werden samstags um 21:45 Uhr wiederholt.