Bei einem Attentat auf den Insolvenzverwalter Dr. Stelter kommt dessen Personenschützer Gerrit Blum ums Leben. Stelter ist für die Abwicklung eines Zulieferbetriebs zuständig. Er war in letzter Zeit häufig Ziel anonymer Drohungen. Nun sollte die Drohung offenbar in die Tat umgesetzt werden. Der Täter scheint auch bald unter den Angestellten, die ihren Job und damit ihre Existenz verloren haben, ausfindig gemacht. Doch bleiben den Kommissaren Zweifel. War der Verdächtige überhaupt in der Lage, einen Mord zu begehen? Das nähere Umfeld sowohl Stelters als auch Blums wird in Augenschein genommen und fördert interessante Hinweise zutage.