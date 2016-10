Gäste: Mika Häkkinen, Boris und Lilly Becker, Michael Mittermeier sowie Laura Ludwig und Kira Walkenhorst - Gleich drei Olympiasieger und einen Formel1-Weltmeister kann Kai Pflaume in der neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß" am 15. Oktober 2016 begrüßen. Dazu weitere Top-Stars wie Michael Mittermeier, Lilly Becker und die Sportfreunde Stiller. Die großen Rennstrecken der Welt, würde der zweimalige Formel1-Weltmeister Mika Häkkinen mit Sicherheit aus der Vogelperspektive auch an einer einzelnen Kurve erkennen. Aber wie sieht es mit den weltberühmten Autobahnkreuzen aus? Genau darum geht es im Duell mit seinem kleinen Herausforderer Nico. Der Neunjährige aus Neuss behauptet, dass er mehr Autobahnkreuze anhand des Satellitenbildes erkennt, als der "fliegende Finne". Wimbledon-Sieger Boris Becker, der bei den Olympischen Spielen in Barcelona Gold für Deutschland holte, hat auf dem Tennisplatz so einiges gesehen und erlebt - aber hat er dabei auch richtig hingehört? Leonardo aus Taunusstein auf jeden Fall. Der Elfjährige, der seit sechs Jahren Tennis spielt, glaubt, dass er mehr "Matchbälle" allein an einem kurzen Audio-Clip erkennt, als Tennis-Legende Becker. Man darf gespannt sein, ob er sich durchsetzt oder ob es am Ende doch wieder Game-Set-Match Becker heißt. Dabei hat die Familie Becker bei "Klein gegen Groß" gleich zwei Chancen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Lilly Becker wird zu einem speziellen Rumpfbeugen-Duell gegen Edgar (7) aus Hamburg antreten. Im weißen Sand der Copacabana waren Laura Ludwig und Kira Walkenhorst auch von den favorisierten Brasilianerinnen nicht zu schlagen. Die beiden holten hochverdient die Goldmedaille und sind kürzlich zum dritten Mal deutsche Meister geworden. Können sie ihre Siegesserie auch bei "Klein gegen Groß" fortsetzen? Bei Kai Pflaume treten die beiden frisch gebackenen Olympiasiegerinnen zum Volleyball-Duell gleich gegen vier junge Talente aus dem Kreis Paderborn an. Wer schafft es, mehr Volleybälle einer Ballmaschine ins gegnerische Feld zu retournieren? Andreas (13), Jona (13), Luca (13) und Tim (12), oder das Olympische Dreamteam Walkenhorst/Ludwig? Die Frage, wer der 45. Präsident der USA wird, Clinton oder Trump, elektrisiert bereits jetzt die Welt. Aber wer kennt sich mit den 44 Vorgängern am besten aus: Michael Mittermeier, der seit vielen Jahren in der amerikanischen Comedy-Szene zu Hause ist, oder die achtjährige Halbamerikanerin Francesca aus Kaiserslautern? Die Antwort gibt das große Präsidentenduell bei "Klein gegen Groß". Diese und vier weitere packende Duelle der Kleinen gegen die Großen am 15. Oktober 2016 ab 20:15 im Ersten.