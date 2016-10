U. a.: Borussia M’gladbach — Hamburger SV. Zuletzt gewann der HSV zweimal in Folge gegen die Fohlen, erzielte dabei je drei Tore. Aktuell versagte die Hamburger Offensive aber trotz vielversprechender Neuzugänge wie Filip Kostic, Alen Halilovic und Bobby Wood. - Fußball: Bundesliga, 7. Spieltag, Borussia Dortmund - Hertha BSC (Fr.), Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV, 1. FC Köln - FC Ingolstadt 04, FC Augsburg - FC Schalke 04, TSG 1899 Hoffenheim - Sport-Club Freiburg, Eintracht Frankfurt - FC Bayern München, SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen (18.30), 1. FSV Mainz 05 - SV Darmstadt 98 (So.), VfL Wolfsburg - RB Leipzig (So.)