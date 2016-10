In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Morgen | ARD | 12:05 - 12:55 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Brüder Bastian und Arthur Westermann werden nach einem Autounfall in die Notaufnahme des Klinikums eingeliefert. Fortlaufend streiten sich die beiden Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch Arthur ist schwer verletzt und Dr. Moreau muss eine Not-OP einleiten. Währenddessen bemüht sich Elias Bähr darum, die beiden Streithähne zu versöhnen. Als es zu einer unerwarteten Komplikation kommt, steht plötzlich alles auf dem Spiel. Niklas Ahrend führt bei der schwangeren Katharina Wörner eine Ultraschalluntersuchung durch. Julia kümmert sich besonders einfühlsam um die junge Frau. Diese ist körperlich eingeschränkt und kämpft deswegen sehr mit der Angst, nicht alles für ihr Baby tun zu können. Das verunsichert die liebevolle Katharina sehr. Gelingt es Julia, ihre Patientin zu unterstützen und ihr womöglich eine neue Perspektive aufzuzeigen? Zudem entdeckt Niklas eine besorgniserregende Unregelmäßigkeit bei der Untersuchung. Sein ganzes Können als Arzt ist gefordert. Unterdessen muss Vivi Kling dringend ein großes Paket zur Post bringen. Sie hat Carlos ihre Hilfe angeboten, nun will sie ihn mit Medikamenten versorgen. Dafür ist sie sogar bereit, alles auf eine Karte zu setzen, als sie sich Matteos Auto "borgt". Untertitel: Familienbande Laufzeit: 50 Minuten Genre: Arztserie, D 2016 Regie: Franziska Hoerisch Folge: 17 Schauspieler: Dr. Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh Dr. Matteo Moreau Mike Adler Ben Ahlbeck Philipp Danne Elias Bähr Stefan Ruppe Julia Berger Mirka Pigulla Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets