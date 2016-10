Schwul sein - das ist doch nicht normal? "Das sieht doch voll schwul aus, das zieh ich doch nicht an!", nörgelt Dean und bringt Meike mit seinem unüberlegten Kommentar mächtig auf die Palme. Eigentlich wollten sie gemeinsam mit Charlotte beim Kostümfest der Schule den ersten Platz belegen, doch stattdessen bricht ein fetter Streit aus. Als sich dann auch noch Motzgurke auf Deans Seite schlägt und meint, dass schwul zu sein eh nicht normal sei, beschließen die Mädchen, ein für alle Mal mit den blöden Vorurteilen aufzuräumen. Mit Hilfe von Anna wollen sie eine Webshow zum Thema "Homosexualität" machen. Was bedeutet das eigentlich, schwul und lesbisch? Sind homosexuelle Menschen wirklich so anders? Wie ist das überhaupt, wenn man schwul ist? Und können Schwule und Lesben auch Eltern sein? Reporterin Smilla trifft in Hamburg einen schwulen Jugendlichen. Sie will herausfinden, wie er gemerkt hat, dass er schwul ist und wie es ist, ständig mit Vorurteilen konfrontiert zu sein. Anna besucht die 13-jährige Alicia, sie lebt in einer Regenbogenfamilie, in der es zwei Mütter, aber keinen Vater gibt. Ist man dort als Kind genauso glücklich? Reporter William hat sich mit einem ehemaligen Profi-Fußballer verabredet. Der erklärt, warum es wichtig ist, offen über Homosexualität zu reden. In der Garage arbeiten Meike und Charlotte währenddessen an einer Lösung für das Kostümfest. Ob sie rechtzeitig fertig werden? Und Dean vielleicht doch noch einlenkt? Das seht ihr bei "motzgurke.tv"!