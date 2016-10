Lockie und Vicky versuchen, Egg zu helfen. Doch mit ihrer Strategie liegen die beiden Turteltäubchen ordentlich daneben. Mum will einen Freund für Phillip finden und wendet dafür ebenfalls fragwürdige Strategien an. Sarge freut sich auf die neue Kollegin im Polizeirevier. Doch die hält nicht viel von Friede, Freude, Eierkuchen in Angelus.