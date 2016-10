Einbrecher im Ah!-Studio! Mit feinster Technik versuchen Shary und Ralph herauszufinden, wer das Chaos verursacht hat, und finden haarige Hinweise und verräterische Bissspuren. Kommen sie dem Übeltäter auf die Schliche? Und wurde überhaupt etwas gestohlen? Während ihrer konzentrierten Spurensuche am Tatort beantworten sie ganz nebenbei noch diese Fragen: Wie nimmt man Fingerabdrücke und warum? Sobald wir etwas anfassen, hinterlassen wir einzigartige Spuren in Form von Fingerabdrücken. Sie sind ein wertvoller Hinweis an jedem Tatort - denn jeder Fingerabdruck lässt sich ganz eindeutig einem einzigen Menschen zuordnen. Shary und Ralph verraten, warum das so ist und wie wir Fingerabdrücke sichtbar machen können. Was ist ein Tohuwabohu? Woher kommt "sperrangelweitoffen"? Warum haben Männer eine tiefere Stimme als Frauen? Was passiert im Körper, wenn man wütend wird?