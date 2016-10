18. und letzter Lauf auf dem Hockenheimring. Noch einmal eine Stunde über den Ring brettern, dann gewinnt Marco Wittmann nach 2014 erneut die Gesamtwertung — wenn Edoardo Mortara (Audi), sein Ex-Stallkollege zu Formel-3-Zeiten, nicht noch an ihm vorbeizieht. Anders als andere DTM-Fahrer schielt Wittmann derzeit nicht auf ein Cockpit in der Königsklasse: „Ich mische lieber als Werksfahrer für BMW ganz vorn in der DTM mit, als in der Formel 1 bei einem Hinterbänkler-Team um Platz 18 zu fahren.“ / ca. 16:50 Rad-Weltmeisterschaften Straße: Zusammenfassung aus Doha - ca. 16.50 Radsport: Straßen-Weltmeisterschaften, Zusammenfassung aus Doha/Katar (Reporter: Florian Naß)