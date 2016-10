Shary und Ralph zerschlagen heute Schmutz und widmen sich dem Schutz: Sie testen, ob uns Sonnenmilch oder ein Poncho besser vor gefährlichen UV-Strahlen schützen. Sie verraten, wie es Peperonikernen gelingt, von Papageien weit geflogen zu werden - und die Antworten auf folgende Fragen: Warum wirkt die Kopfschmerztablette im Kopf, obwohl sie in den Magen kommt? Es tut ganz schön weh, dieses Pochen und Ziehen im Kopf. Wenn die Hausmittelchen versagen, kann eine Kopfschmerztablette helfen. Die landet aber erst im Magen. Wie kann sie von dort im Kopf helfen? Warum klebt man sich ein Pflaster auf die Wunde? Was ist und woher kommt der Sombrero? Wozu hat man Hornhaut? Warum sind die Schalen von Nüssen so hart?