Sich Aufputschen, die Wahrnehmung erweitern, Schmerz und Sorgen auslöschen. Das sind nur einige der Gründe, warum Menschen zu harten, illegalen Drogen greifen. Und das mit teils dramatischen Folgen, wie "LexiTV" in dieser Ausgabe aufzeigt. Kaum eine Droge ist so gefährlich wie Crystal Meth. Die Droge befindet sich in Mitteldeutschland seit Jahren auf dem Vormarsch. Sie macht nicht nur wach und selbstbewusst. Die weißen Kristalle machen ihre Konsumenten extrem schnell abhängig und zerstören Leben. Die Sendung begleitet drei junge Menschen dabei, wie sie versuchen ihre Sucht zu überwinden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Nach wie vor ist aber Alkohol die Volksdroge Nummer 1 und war schon zur DDR-Zeit schuld an tausenden Todesfällen jedes Jahr. Zwar gab es damals so gut wie keinen Konsum illegaler Drogen. Dafür war Medikamentenmissbrauch oder das Schnüffeln von Lösungsmitteln verbreitet. "LexiTV" über illegale Drogen damals und heute.