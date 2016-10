Nach dem tödlichen Scharfschützenattentat auf ein amerikanisches Paar im Irak machen sich Gibbs und seine Leute ans Werk. Es stellt sich heraus, dass die Schüsse aus einer hochmodernen Waffe abgegeben wurden, die nach einem schweren Gefecht in die falschen Hände geraten ist. In der US-Einheit gab es nur einen einzigen Überlebenden, der als Kriegsversehrter wieder in die Heimat kam und anfangs wenig Lust hat, über die traumatischen Geschehnisse zu reden…