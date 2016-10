Die Schwestern Mika und Klara (Sophie Schütt und Alwara Höfels) sind so verschieden wie Tag und Nacht. Während die quirlige Mika die hitzige Atmosphäre der Großstadt liebt, ist Jungbäuerin Klara am Hof ihrer Eltern in ihrem Element - leider vergeblich, das Anwesen wirft zu wenig ab. Sein Verkauf ist für beide Schwestern ein schmerzvoller Prozess, birgt bei aller Wehmut aber auch sein Gutes. Als ihre Milchmaschine endgültig den Geist aufgibt, begreift Jungbäuerin Klara, dass es Zeit ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Der Hof ihrer verstorbenen Eltern ist nicht mehr zu halten. Die Geschäfte laufen einfach zu schlecht. Widerwillig nimmt Klara Kontakt zu ihrer Schwester Mika auf, die in der Großstadt erfolgreich als Galeristin arbeitet. Mit Mikas Hilfe will sie den Hof veräußern und sich beruflich neu orientieren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wie Großstadtpflanze Mika schlittert auch Landpomeranze Klara angesichts des Verkaufs alsbald überraschend in eine Achterbahn der Gefühle!