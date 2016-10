Was ist das Erfolgsrezept des kleinen Tals mit dem gewaltigen Einfluss? Um das herauszufinden, begleitet VOX Deutsche in ihrem Silicon-Valley-Alltag. Etwa die junge Leipzigerin Kristina Träger, die als App-Entwicklerin durchstarten will, oder den deutschen Milliardär Andy Bechtolsheim, der Google möglich gemacht hat. VOX besucht die achtjährige Programmiererin Samaira, die ein eigenes Unternehmen gründen will und spricht mit dem genialen Forscher Sebastian Thrun, der von einem Harvard im Internet träumt. Wie ergeht es Deutschen, die zum ersten Mal im Silicon Valley sind? VOX begleitet Familie Casper, die sich auf den weiten Weg von Düsseldorf ins Tal der Daten macht, um hier ein Jahr zu leben. Das Ziel: mit Björns Firma den Durchbruch schaffen. Wie ergeht es der Familie? Wie schwierig wird die Wohnungssuche und wie teuer ist der Alltag im Zentrum der Softwarewelt? Neben der Welt des Big Business wirft VOX auch einen Blick auf die Schattenseite des Valleys. Von astronomischen Mieten bis hin zu Obdachlosen, die direkt neben Milliardenkonzernen in absoluter Armut leben. Was sind die Ursachen und warum landen selbst Ex-Techis im Valley manchmal auf der Straße? Wertvolle Einschätzungen liefern dabei auch Carsten Maschmeyer und Frank Thelen. Die beiden Investor-Experten aus der VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" machen das komplexe Valley verständlich.