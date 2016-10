Im Mysterium um Kate Warners Mordfall zeigt ein neuer Akteur sein Gesicht. Eric trifft in der Wohnung von Liam Connors auf den Fremden, der noch vor einigen Tagen seinen besten Freund Neal angegriffen hat. Liam, Kates früherer Assistent, ist seit Kates Tod untergetaucht. Beide Männer sind nun auf der Suche nach ihm, denn anscheinend hat auch der unbekannte Fremde, der seinen Namen zunächst nicht verraten will, ein Interesse daran, Kates Mörder zu finden. Eric äußert dieses merkwürdige Vorkommnis gegenüber Detective Cornell, doch sie scheint von seinem Verdacht, dass der Unbekannte etwas mit Kates Mord zu tun haben könnte, unbeeindruckt. Als sich dann jedoch herausstellt, dass Liam Connors Lebenslauf fingiert war und Kate ihn mit diesem Wissen trotzdem eingestellt hat, scheint sich Erics anfänglicher Verdacht zu bestätigen: Liam Connors ist Kates Sohn, den sie vor Jahren zur Adoption freigegeben hatte. Die Geheimnisse um Erics verstorbene Ehefrau Kate häufen sich. Als Eric auch noch herausfindet, dass Kate sich kurz vor ihrem Tod mehrmals mit ihrem Exfreund getroffen hat, verliert Eric jeglichen Glauben an seine Ehe. Dass dann auch noch Erics Stalker-Ex-Freundin Tina Sawyer auftaucht, die ihn damals an sich binden wollte, indem sie ihm gedroht hatte, ihn wegen Körperverletzung anzuzeigen, bringt Eric an den Rand eines Nervenzusammenbruchs...