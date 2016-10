Ben und Semir bewegen sich auf unbekanntem Terrain: Verkehrserziehung an der Grundschule. Und als wären die Drittklässler nicht schon schwierig genug zu bändigen, stoßen sie in der Schule auf eine verdächtige Spur, die sie zu einer Gang von Schwerverbrechern führt. Bei Semir und Ben schrillen die Alarmglocken: Planen die Ganoven einen verheerenden Anschlag? Was haben sie ausgerechnet an der Grundschule zu suchen? Und welche Rolle spielt die schlagfertige Lehrerin Silke, an der Ben mehr Gefallen gefunden hat als er zugibt? Die Ereignisse überschlagen sich, als plötzlich der Schulbus mit der gesamten Klasse gekidnapped wird. Ben versucht vergeblich, die Entführung zu verhindern und gerät stattdessen selbst in die Hände der Verbrecher. Nun ist Semir bei den Ermittlungen auf sich gestellt, doch als er die ganze Dimension des Verbrechens erfasst, weiß er, dass eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes verhindert werden muss. Dabei behilflich ist ihm ein alter Bekannter: Verschwörungstheoretiker Sturmi...