The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro Heute | RTL | 20:15 - 22:50 Uhr | Superheldenfilm

Mehr Termine Inhalt Nach dem Schulabschluss will sich Spider-Man (Andrew Garfield) um seine Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann rettet er Max, Elektrotechniker beim Industrieriesen Oscorp, das Leben. Der dankt es ihm nicht: Nach einem Unfall mutiert der Kerl zur starkstromigen, rachsüchtigen Blitzschleuder... Original-Titel: The Amazing Spider-Man 2 Laufzeit: 155 Minuten Genre: Superheldenfilm, USA 2014 Regie: Marc Webb FSK: 12 Schauspieler: Spider-Man / Peter Parker Andrew Garfield Gwen Stacy Emma Stone Electro / Max Dillon Jamie Foxx Green Goblin / Harry Osborn Dane DeHaan Donald Menken Colm Feore Felicia Felicity Jones