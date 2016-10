Auf der Insel Dominica geht es für Petra, ihre Mutter Helga und Zauberer Kalibo in dieser Folge hoch hinaus. Vom Boden der atemberaubenden Breakfast-River-Schlucht in fast 100 Metern Tiefe trennt sie nur ein dünnes Stahlseil, an dem ihre wackelige Gondel hängt. Zu Wasser geht es indes für die Verlobten Mareen und Christian den sagenumwobenen Indian River hinauf - ein wahres Paradies! In der Küche dagegen herrscht keine Harmonie: Zwischen den beiden Praktikantinnen Lisa und Gesa kommt es zur ersten Konfrontation.