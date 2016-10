Sydney verbringt mit Mielitzer einen anregenden Abend im Museum. Besonders hoch rechnet Sydney ihm an, dass er sie in keiner Weise bedrängt. Unterdessen rät Hajo Mathis, sich Sydney aus dem Kopf zu schlagen. Doch dann kommt es bei den beiden zu einer intimen Situation, die ihre Gefühle füreinander wieder aufflammen lassen. Ein Kuss liegt in der Luft - Kim macht Theo klar, dass sie nicht mehr als Freundschaft will, was Theo akzeptiert. Aber er betont auch, dass er auf sie wartet. Kim merkt, dass Theo unabgesprochen ein Foto von ihr für seine Werbung benutzt. Dafür will sie Geld von ihm. Theo ist baff. Dennis ärgert sich, dass er Edda den Vorwurf gemacht hat, sie sei schuld am Verlust seiner Ausbildung. Kurz vor seinem OP-Termin schreibt er Edda einen Brief, in dem er sie um Verzeihung bittet. Edda erhält den Brief erst, als Dennis schon fast im OP-Saal ist. Sie schaffen es gerade noch, sich ihrer gegenseitigen Liebe zu vergewissern. Merle ist Gunter sehr dankbar, dass er sich um Kaspar kümmert. Doch dann der Schock: Volker hat den Termin abgesagt.