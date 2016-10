Nach der erfolgreichen Premiere des Vorjahres ist der Audi Sport TT Cup auch in diesem Jahr im Rahmen der DTM unterwegs und bietet jungen Talenten die Chance, in den professionellen Tourenwagensport einzusteigen. Insgesamt stehen bei der zweiten Auflage des Markenpokals im Rahmen der DTM sieben Rennwochenenden auf dem Programm. Mit dem "TT cup" ist ein völlig neuer Rennwagen im Einsatz: Dabei handelt es sich um die Rennversion des neuen Audi TT, der bei lediglich 1.125 Kilogramm Gewicht satte 310 PS auf die Straße bringt. Pro Rennen gehen 24 Fahrzeuge auf die Strecke. SPORT1 berichtet über die komplette Saison des Audi Sport TT Cup live oder in tagesaktuellen Highlights. Beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring fallen an diesem Wochenende die letzten Entscheidungen. - 1. Rennen