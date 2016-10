Überraschend anders präsentiert sich die Magdeburger Börde im Spätsommer, wenn die Hitze über dem flachen Land steht, wenn die Mähdrescher ihre Bahnen durchs Getreide ziehen, wenn der fruchtbare Lößboden seine Schätze preisgibt. Gemüse in Hülle und Fülle. Hier war einst die Kornkammer der DDR. Und auch heute gehört die Region zu den ertragreichsten Deutschlands. Axel Bulthaupt begibt sich in einer neuen Folge von "Sagenhaft" auf eine spannende Reise durch die Magdeburger Börde. Er erlebt eine interessante Landschaft, mit magischen Bildern. Ein Film mit spektakulären Aufnahmen aus der Luft. Im 1.000-Seelenort Ummendorf ist er dabei, wenn fast die ganze Bevölkerung Theater spielt. Das Ereignis des Jahres in dieser Gegend. Hier ist man stolz darauf, sich schönstes Dorf nennen zu dürfen, sogar mehrere Jahre in Folge. Hier gibt es schick herausgeputzte rote Fachwerkhäuser und eine Gemeinschaft, in der man sich hilft. Hier gibt es keine Landflucht. Nach Ummendorf ziehen mittlerweile auch die jungen Gestressten aus der Stadt. Beim Biobauern in Erxleben muss Axel gleich seine Qualitäten als Erntehelfer unter Beweis stellen. Hier wird nicht nur rote, sondern auch gelbe Beete angebaut. Nebenbei gibt es Nachhilfe in Bodenkunde. Nördlich von Magdeburg wird die fruchtbare Scholle von Wasser durchschnitten. Auf dem Mittellandkanal schippert Axel Bulthaupt mit einem alten Forschungskutter Richtung Osten. Kapitän Krause ist eigentlich Sozialarbeiter und geht normalerweise mit seinen Schützlingen auf große Fahrt. Und Freitagsabends wird das Schiff gerne auch zur Partymeile. Dann klingen die Beats weit über das stille Bördeland. Vorbei an der Schleuse Rothensee und dem alten Schiffshebewerk geht es weiter Richtung Magdeburg. Die Stadt, die in ihrer wechselvollen Geschichte immer wieder zerstört und wieder aufgebaut wurde ist gerade dabei, ihre sozialistischen Ruinen zu entsorgen, und mit modernen Gebäuden, neuen Ideen und vielen jungen Menschen in eine neue Zeit zu starten. Auf der Piste der Motorsport Arena Oschersleben geht es nicht mehr so gemächlich zu. Hier wird der ganze Körper gefordert. Eine Runde mit Rennsportlegende Torsten Schubert in dessen Tourenwagen reicht, um die Grenzen der eigenen Kondition zu erkennen.