Starinfo Danielle Chuchran: Schon mit fünf Jahren wusste sie, was sie wollte: Danielle Ryan Chuchran, geboren in Kalifornien und aufgewachsen in Utah, beschloss, bei einem Hawaiian Tropic Schönheitswettbewerb mitzumachen und gewann den ersten Platz. Die Preise als fotogenste Teilnehmerin, bestes Haar und beste Persönlichkeit sahnte sie auch gleich mit ab. Ihre Karriere startete sie mit einigen Werbeaufnahmen, dann nahm sie ein Agent unter seine Fittiche. Ihre ersten beiden Filme waren für die Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz: die Mormonen. Mit sieben Jahren stand sie dann in der Dramakomödie "Little Secrets" (2001) vor der Kamera. Mit ihrer Rolle als Thing One in "The Cat in the hat" (2003) festigte sie ihre Position als Kinderstar und wurde von da ab für diverse Filme und Serien besetzt. Seit "Minor Details" (2009) arbeitet sie regelmäßig mit Regisseur John Lyde und den Mainstay Productions zusammen. Die junge Schauspielerin ist sportlich und am liebsten macht sie auch ihre Stunts selbst, wie 2014 die Kletterszenen in ihrem Film 'Survivor'. Sie reitet und schießt gern - sowohl mit dem Bogen als auch mit scharfer Munition. Bisher war sie insgesamt fünf Mal für den Young Artist Award nominiert und gewann ihn 2008 für ihre Rolle in dem Fernsehfilm "Saving Sarah Cain" (2007).