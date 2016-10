Die Triffids - Pflanzen des Schreckens Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:08 Uhr | SciFi-Horror HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Ein schönes Naturschauspiel ließ die Londoner eine Nacht lang gen Himmel starren, doch am nächsten Tag sind alle blind. In dem Durcheinander konnten aggressive Pflanzen ausbrechen , die auf ihren Wurzeln durch die Stadt marschieren und Menschen töten. Forscher Bill blieb wegen einer Augen-OP verschont und will die Triffids aufhalten. Original-Titel: The Day of the Triffids: Part 1 Laufzeit: 113 Minuten Genre: SciFi-Horror, CDN, GB 2009 Regie: Nick Copus FSK: 12 Schauspieler: Bill Masen Dougray Scott Jo Playton Joely Richardson Torrence Eddie Izzard Coker Jason Priestley Walter Ewen Bremner Osman Shane Taylor