Übertragung des ersten Rennens im Audi Sport TT Cup auf dem Hockenheimring. Der neu gegründete Audi Sport TT Cup soll Nachwuchstalente an die Tourenwagen-Meisterschaft heranführen. Dazu treten 18 junge Piloten aus aller Herren Länder (plus sechs Gastfahrer) auf identischen, 310 PS starken Audi TTs an, die nur moderat vom Straßenmodell abweichen.