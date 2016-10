9. Spieltag: Eintracht Braunschweig — 1. FC Kaiserslautern. Ist Jan Hochscheidt nun Stürmer, Verteidiger oder Mittelfeldspieler? Der 29-Jährige sucht auch in seiner vierten Saison in Braunschweig noch seinen Platz, stopft aber verlässlich jede Lücke. Gegen die Pfälzer erlebte der gebürtige Trierer, der schon mit Energie Cottbus II und Erzgebirge Aue Aufstiege feierte, in der Vorsaison eine seiner guten Stunden: Beim 1:1 gelang Hochscheidt der Führungstreffer – aus dem Mittelfeld.