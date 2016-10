Polarisierend, lebensnah, innovativ: Im topbesetzten Gerichtsdrama nach Ferdinand von Schirachs gleichnamigen Bühnenstück wird das TV-Publikum zum Richter über die Frage, wie viel ein Menschenleben bei einem Terrorangriff wert ist. Die Publikums-Abstimmung über diesen fiktiven Fall erfolgt nach den Schlussplädoyers mittels Voting. Anschließend an die Urteilsverkündung diskutiert Moderator Peter Resetarits die Zuschauer-Entscheidung mit einer Expertenrunde live im Studio. Ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter bringt ein deutsches Passagierflugzeug in seine Gewalt und zwingt die Crew, ein ausverkauftes Fußballstadion anzusteuern. Im Auftrag der Luftwaffe steigt Major Lars Koch mit seinem Kampfjet zum Flugzeug auf und schießt die Maschine in letzter Minute gegen ausdrücklichen Befehl ab. Sämtliche Flugzeuginsassen sterben. Die 70.000 Besucher des Fußballstadions bleiben unbehelligt. Monate später muss sich Koch vor Gericht wegen 164-fachen Mordes verantworten. (In Eurovisions-Schaltung ORF, ARD und SRF)