Sylvia Caduff ist Wahlluzernerin und internationale Pionierin unter den Dirigentinnen. Vor ihrer Haustür hatte sie in diesem Sommer Gelegenheit für Begegnungen mit ihren heutigen Kolleginnen. Sie traf Mirga Grazinyte-Tyla, als neue Chefin in Birmingham eine Dirigentin der Stunde. Sie tauschte sich aus mit der erfahrenen Marin Alsop, der inspirierten Konstantia Gourzi. Und sie erinnerte sich an ihre eigenen frühen Jahre: als die Platzhirsche Karajan und Bernstein sie unter die Fittiche nahmen, weil sie ihr Talent erkannten. Im Film "Maestras" zeigen Maria Stodtmeier und Günter Atteln, dass die Zeit der Frau auf dem Podest jetzt ist. Wenn sich Sylvia Caduff oder die Dirigentinnentochter Hedy Graber an die vernagelten 1950er- und 60er-Jahre erinnern, scheint heute tatsächlich eine andere Musikära angebrochen. "Maestras - der lange Weg der Dirigentinnen ans Pult" - ein Film von Günter Atteln und Maria Stodtmeier. Mit Sylvia Caduff, Mirga Grazinyte-Tyla, Barbara Hannigan, Marin Alsop, Anu Tali, Gabriela Montero, Konstantia Gourzi, Hedy Graber, Jasper Parrott, Michael Haefliger.