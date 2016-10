Lilli und das Dorf der Vampire: Lilli und Hektor finden eine kranke Fledermaus und nehmen sie mit nach Hause. Lilli will sie wieder gesund hexen, aber das geht schief. Plötzlich steht ein kleiner Vampir im Zimmer! Nach dem ersten Schrecken beschließt Lilli, den Vampir zurück in seine Heimat zu bringen und so springen sie nach Transsylvanien ins Dorf der Vampire. Der kleine Vampir entpuppt sich als schwieriger Reisebegleiter und dann bekommt er auch noch Hunger! Außerdem ist es gar nicht leicht, seine Verwandten zu finden. Vielleicht in dem abgelegenen Schloss, in das sich niemand traut? Mit klopfendem Herzen machen sie sich auf. Doch die Sonne geht gerade unter und auch dem kleinen Vampir ist es in der alten Ruine bald nicht mehr geheuer …