Kokosnuss ist stolz auf seinen Opa Jörgen: Als der von Chef beleidigt wird, überredet er Jörgen zu einem Wettkampf im Nasendrücken gegen den Angeber und verspricht ihm, dass er siegen wird. Aber natürlich ist Chef viel stärker als Jörgen. Also verspricht Kokosnuss, stärkende Kräuter zu besorgen. Für die muss er allerdings ein weiteres Versprechen geben und so verrennt sich der kleine Drache in unzähligen Versprechen. Wenn das mal kein Bumerang wird!