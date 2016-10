Mit Nachdruck pressen Mister Numbers und Mister Wrench im Gefängnis den Namen von Malvo (Billy Bob Thornton) aus Lester (Martin Freeman) heraus. Die Schrotkugel in Lesters Hand, die er bei der Ermordung von Chief Thurman abbekommen hatte, hat inzwischen zu einem schlimmen Infekt geführt, so dass der Versicherungsvertreter vom Gefängnis direkt ins Spital gebracht wird. Bislang hielt Lester die Wunde geheim, da die Kugel in der Hand beweisen kann, dass er sich im selben Raum befand, als der Mord begangen wurde. Molly (Allison Tolman) glaubt der Lösung des Rätsel um die jüngsten Ereignisse nähergekommen zu sein, und sie verfügt mit Lesters Kugel aus der Hand über einen Beweis, den Chief Oswalt (Bob Odenkirk) von Lesters Verwicklung in die Mordfälle überzeugen sollte. Derweil wirkt Supermarktbesitzer Milos (Oliver Platt) psychisch angeschlagen. Die Heimsuchung durch verschiedene Plagen mit biblischen Ausmassen führt dazu, dass er der Erpressung nachzugeben bereit ist und die geforderte Summe bezahlen will.