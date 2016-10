Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:10 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Der Patient Mr. Rosell teilt den Ärzten mit, dass er an Multipler Sklerose leidet. J.D. und Elliott, die den Mann behandeln, können die Krankheit jedoch beim besten Willen nicht feststellen. Schließlich offenbart Rosell, dass er das Multiple Sklerose-Medikament eigentlich für seine Tochter benötigt, die in keiner Krankenkasse ist. J.D. und Elliott wollen den Mann und seine Tochter unterstützen, doch dann erfährt Dr. Maddox von dem unerlaubten Deal... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein Polizeistaat Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Regie: Michael Alan Spiller Gäste: Gäste: Courteney Cox Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Hausmeister Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley