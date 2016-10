Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:15 - 08:40 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Leider ist Fran trotz vielfältiger Bemühungen immer noch nicht schwanger und deshalb am Rande des Wahnsinns. Dr. Reynolds rät ihr deshalb, die ganze Sache zunächst zu vergessen und es dann noch einmal zu versuchen, wenn Fran etwas entspannter ist. Und der fürsorgliche Ehemann Maxwell weiß für seine Gattin genau die richtige Therapie, denn er hat, nicht ohne den Einsatz einer beträchtlichen Summe, zwei Karten für die Thanksgiving-Party des Präsidenten im noblen Wintersport-Ort Aspen ergattern können. Wird er Fran damit für eine Zeit über den bislang unerfüllten Babywunsch hinwegtrösten? Original-Titel: The Nanny Untertitel: Skiparty bei Präsident Clinton Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Regie: Bernard Vyzga Folge: 9 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Butler Niles Lauren Lane C. C. Babcock Daniel Davis Maggie Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury