Lothar (66) treibt seine Freundin Stephanie (43) in den Wahnsinn. Seit Jahren redet der Schrottplatz-Besitzer davon, die Unmengen an Trödel zu verkaufen, macht es aber dann doch nicht. Stephanie hofft, dass die Verkaufsexperten vom Trödeltrupp ihren Lebensgefährten endlich davon überzeugen können, dass sein Schrottplatz inzwischen eine Nummer zu groß für ihn geworden ist. In Aue-Fallstein angekommen, sind Otto, Mauro und Sükrü von der Größe von Lothars Schrott- und Trödel-Imperium völlig überwältigt. 20.000 Quadratmeter sind vollgestellt und sollen jetzt zu Geld gemacht werden. Sie merken schnell, dass der 66-Jährige fast an jedem einzelnen Teil hängt und deshalb teils utopische Preise aufruft. Werden die drei Lothar zur Vernunft bringen können?