In Bühl verteilen sich 30.000 Einwohner auf 21.000 Arbeitsplätze. Die Sonne scheint hier länger und öfter als in den meisten anderen Orten in Deutschland und eine der besten Zwetschgen der Welt kommt von hier. Das Bühl-Gefühl ist positiv und ansteckend. Im Stadtmuseum erzählt Michael Rumpf, warum die Bühler immer Glück hatten und wie die Stadt zu Wohlstand kam. Auf dem Hochkopf zeigt Wanderführer Hansjörg Mathieu ausgewählte Blicke über das Rheintal und die schweren Verwüstungen durch Sturm "Lothar". In Eisental wartet eine Überraschung. Hier steckt der Affe nicht in, sondern auf der Flasche. Bühl erstreckt sich vom Nordschwarzwald bis zum Rheingraben, eine Panoramalandschaft mit Höhenunterschieden von fast 1.000 Metern. An der niedrigsten Stelle in Bühl-Moos kommen jedes Jahr die Störche zusammen und an der höchsten Stelle ist eine der am besten dressierten Schafsherden Süddeutschlands zu Besuch. Außerdem schaut jedes Jahr im Sommer der Adel, die blaue Königin, vorbei. Bühl und der Nordschwarzwald wurden bisher vom Massentourismus verschont. Statt Kaffeefahrten und Souvenirläden gibt es aktives Erleben - ob im Tandemflug mit dem Gleitschirm über das Rheintal oder beim Flussbett-Trekking im Gletschergeröll. In Bühl heißt es mitmachen statt konsumieren, beispielsweise als Ritter auf der Burg Windeck.