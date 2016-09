Eine Gartenanlage in Augsburg: Inmitten von Kleingärten, bewacht von Gartenzwergen, liegt versteckt Gabis Lokal "Karl-Freytag-Stuben". Seit zwei Jahren versucht die ungelernte Köchin, hier wenigstens einen kleinen Gewinn einzufahren. Doch die Gäste im Sommer reichen nicht aus, um den kargen Winter zu überbrücken. Die Kochprofis Frank Oehler, Andi Schweiger und Ole Plogstedt merken schnell, dass die 54-Jährige zwar mit viel Herzblut ihren Traum vom eigenen Lokal verfolgt, aber leider wenig Know-How und Führungsstärke mit sich bringt. Aufgrund fehlender Kalkulation und versäumter Werbung kommt Gabi auf keinen grünen Zweig. Als am zweiten Tag die Serviceaushilfen Jessica (25), Jürgen (53) und Küchenhilfe Daniela (44) Klartext reden, merken Andi, Ole und Fo, dass sie viel tiefer graben müssen, um die Probleme in der "Karl-Freytag-Stuben" an der Wurzel zu packen.