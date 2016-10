Schülerbands aus ganz Deutschland haben auch 2015 beim WDR-Wettbewerb "Planet Rock" mitgemacht. Drei von ihnen haben es ins Finale geschafft: "The Fläsh" aus Rheinbach, "Red Circle" aus Kaiserslautern und "Indianageflüster" aus Kastellaun. In einer großen TV-Show zeigen sie live auf der Bühne, was sie drauf haben. Eine prominent besetzte Jury wählt dann die beste Schülerband Deutschlands aus. Wer präsentiert sich am besten? Wer hat den besten selbstgeschriebenen Song? Wer überzeugt die Jury? Stargast und Jurymitglied ist der Rapper Kayef, der auch selbst seine erfolgreichen Stücke performt.