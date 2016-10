Anne Providence kennt kein Pardon. Schließlich war ihr Lehrmeister kein anderer als der berühmt-berüchtigte und auf allen Meeren gefürchtete Pirat Blackbeard. Und die junge Seeräuberbraut steht ihrem Ziehvater an Verwegenheit in nichts nach: Ihr Schiff ist das gefährlichste, das jemals in See gestochen ist, und ihre Crew dürstet nach Blut wie keine andere. Dem Beispiel ihres väterlichen Vorbilds folgend, nimmt sich Anne vom Leben was sie will - auch wenn das bedeutet, dass sie dafür gegnerische Schiffe entern und den Säbel schwingen muss. Gerade ist ihre Crew dabei, ein englisches Schiff zu plündern, als Anne auf den Gefangenen Pierre François LaRochelle trifft. LaRochelle hat es ihr angetan, und statt ihn Hals über Kopf über Bord zu werfen, macht die Seeräuberbraut ihn kurzerhand zu ihrem ersten Offizier. Doch der Angebetete ist nicht der, für den Anne ihn hält, sondern ein Spion, der im Auftrag der englischen Behörden zwischen den Planken der Sheba Queen herumschnüffeln soll. Frei nach dem Motto, dass im Krieg und in der Liebe alles erlaubt ist, greift Anne zu unlauteren Mitteln, um ihren Liebsten an sich zu binden - denn die Liebe ist ein Gegner, den selbst Anne nicht so einfach bezwingen kann.