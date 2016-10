Sie sind enorm wichtig für die Wirtschaft: Ohne Lotse fährt kein Containerschiff die letzten Seemeilen nach Bremerhaven. Es ist ein Beruf, der bei Unwetter gefährlich wird. Der Film begleitet Kapitän Ralph Weiß und die Crew seines Lotsenstationsschiffs "Weser" beim Kampf gegen Wind und Wetter. Sie sind in der Deutschen Bucht stationiert und ein Licht für die Lotsen draußen auf den Schiffen auf der dunklen Nordsee. Der Kapitän und seine Seeleute sind die Kombination aus Einsatzzentrale und Hotel auf hoher See. Sie bringen mit zwei kleinen Versatzbooten und einem großen Tender die Lotsen von der "Weser" zu den Schiffen, die sie nach Bremerhaven begleiten müssen. Doch seit Tagen haben die Männer mit Windstärke elf zu kämpfen. Es wäre lebensgefährlich, Lotsen bei diesem Wind auf die wartenden Schiffe zu versetzen. Also muss der Hubschrauber herangezogen werden. Damit werden die Lotsen von Mariensiel bei Wilhelmshaven an Bord geflogen. Dabei landet der Helikopter nicht etwa auf dem Schiff, sondern lässt den Lotsen bei voller Fahrt per Seil an Bord - ein halsbrecherisches Manöver.