Erneut taucht Michael Kessler in die Vergangenheit und Gegenwart von Prominenten ein, verwandelt sich zu ihrem Abbild und konfrontiert sie schließlich mit ihrem eigenen Spiegelbild. Dafür recherchiert er gründlich im Leben des jeweiligen Promis - sichtet private Fotos und Archivmaterial, spricht mit ihm selbst und trifft Angehörige und Freunde. Am Ende seiner Reise verwandelt er sich in seinen Gast - in perfekter Maske, Mimik und Gestik. Im finalen Interview konfrontiert Kessler so sein prominentes Gegenüber mit dessen Spiegelbild: Lichter trifft auf Lichter, "Effe" auf "Effe". Nachdem Kessler zuvor den Prominenten interviewte, interviewt der am Ende "sich selbst". Er stellt sich Fragen, die er sich schon immer stellen wollte. Mit ungewissem Ausgang. Denn wenn Kessler als Spiegelbild des Prominenten antwortet, fallen die letzten Masken. In der ersten Folge der Personality-Doku "Kessler ist..." besucht Michael Kessler den Koch und Kabarettisten Horst Lichter. Dieser gibt sich gern als rheinische Frohnatur. Erfährt man jedoch von seiner bewegenden Lebensgeschichte, wird klar, dass es für ihn in der Vergangenheit nicht immer einen Grund zum Lachen gab. Kessler begibt sich an den Herd, besucht Lichters geliebte Ehefrau Nada im Schwarzwald und erfährt, warum ausgerechnet der Lustige unter den Fernsehköchen nicht immer nur als Clown wahrgenommen werden möchte. ZDFneo wiederholt sieben Folgen "Kessler ist..." donnerstags um 23:00 Uhr.