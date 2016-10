Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise Heute | ARD | 16:15 - 17:00 Uhr | Reise-und Kochmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt In dem Bauerngarten auf dem Schwarzwaldhof von Helga Wisser darf das Gemüse bunt durcheinander wachsen. Es ist ein Permakulturgarten, der nicht umgegraben wird und den die Landfrau mit einer ganz eigenen Philosophie hegt und pflegt. Was hier wächst, bringt die Familie über den Winter - Ziel von Helga und ihrem Mann Andreas ist es, möglichst autark zu leben. Das Getreide wird fürs eigene Brot angebaut, die Schweine geben den Speck, der im Speckhäuschen selbst geräuchert wird, sie halten Rinder, ziehen ihr eigenes Gemüse und mit dem Holz aus dem eigenen Wald bauen sie Möbel. Helga schätzt die Ausritte über den Schwarzwald mit ihren Pferden - ein Hauch von Abenteuer liegt über dem Hof. Doch Helga möchte ihrer zehnjährigen Tochter vermitteln, dass man im Gegenzug für die schönen Momente auch etwas tun muss - das Leben ist nicht nur ein Paradies. Ehrlich, einfach und direkt, das ist Helgas Motto für das "Lecker aufs Land"- Dinner: ein deftiger, selbstgeräucherter Speck als Vorspeise, ein Tafelspitz vom Ochsen "Hugo" zum Hauptgang und eine Schwarzwald-Marie als Dessert. Untertitel: In den Südschwarzwald zu Helga Wisser Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reise-und Kochmagazin, D 2016 Folge: 5