Litauen, Lettland und Estland sind die Ziele dieser Sendung. Die drei Länder des Baltikums sind ein Paradies für Entdecker, denn sie können mit einer einzigartigen Natur aufwarten: mit langen Küsten und traumhaften Sandstränden an der Ostsee, mit unberührten Flusslandschaften und geheimnisvollen Wäldern, mit vielen Inseln und Seen. Vorgestellt werden bodenständige Menschen: ein Fischer, der die begehrten Neunaugen im Netz hat, eine Schiffszimmerin, die als einzige Frau auf der Werft edle Segeljachten baut, eine Bäuerin, die Motorrad fährt und ein Bootsbauer, der aus einem Baum ein Boot schnitzen kann. "LexiTV" stattet auch der lettischen Hauptstadt Riga einen Besuch ab und trifft in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, einen Modedesigner, der die Stars dieser Welt einkleidet und selbst schon ein Star ist. Außerdem im Blickfeld: die beiden baltischen Sprachen Litauisch und Lettisch sowie der Studiengang Baltistik an der Universität Greifswald.