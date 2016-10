Sie nutzen die Notlage von Menschen aus, machen Kasse auf Kosten anderer, die oft keinen Ausweg sehen: Kriminelle Schleuserbanden. Auch nach Schließung der sogenannten Balkanroute greifen Bundespolizisten entlang der sächsischen Grenzen immer noch Dutzende Schlepper auf. Mit eigenen hochspezialisierten Ermittler-Teams und Kriminaltechnikern gelingt es ihnen zunehmend, auch die Hintermänner zu entlarven und Netzwerke zu zerstören, die sich oft durch ganz Europa ziehen. Wie in diesem Fall: Als im Oktober 2013 in der griechischen Hauptstadt Athen die Handschellen klicken, ist das vor allem der Erfolg deutscher und tschechischer Polizisten, die über Monate eng zusammengearbeitet haben, Ermittlungsergebnisse ausgetauscht und schließlich genug Beweismaterial gesammelt hatten, um einen international agierenden Ring von Passfälschern und Schleusern zu sprengen. In Athen heben sie zusammen mit einer Spezialeinheit von Europol die größte Fälscherwerkstatt in Europa aus.