Da Captain Holt und Terry an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen, überträgt Holt Jake das Kommando auf dem 99. Revier. Anlässlich Thanksgiving hat die Belegschaft heute ohnehin ab mittags frei, sodass eigentlich nicht viel schieflaufen sollte. Doch genau in dem Moment, als Boyle das Büro verlassen möchte, fällt ihm ein Päckchen mit weißem Pulver aus dem Rucksack. Hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt und Backpulver in das Päckchen gefüllt oder handelt es sich möglicherweise um einen gefährlichen Milzbranderreger? Das gesamte Revier wird unverzüglich abgeriegelt und niemand kommt mehr rein oder raus. Jake hat nun die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass knapp 50 eingeschlossene Personen die Ruhe bewahren. Doch schon bald droht die Situation zu eskalieren. Als Holt von der Katastrophe erfährt, bitte er Terry zu sich nach Hause zu fahren, damit sie via Skype Kontakt zu den Eingeschlossenen aufnehmen können. Doch das ist Terry gar nicht recht, da sein unangenehmer Schwager Zeke, der Terry immer bloßstellt, gerade zu Besuch ist und er ihn in seinem Arbeitszimmer einquartiert hat. Doch das Ganze entwickelt sich anders als gedacht und Terry entdeckt eine Möglichkeit, wie er endlich eine Verbindung zu seinem Schwager aufbauen kann...