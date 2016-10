ALVINNN!!! und die Chipmunks 13. Oktober | Super RTL | 19:15 - 19:45 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Alvin ist in der Zwickmühle. Er hat tatsächlich eine Freikarte für das Fußballspiel bekommen. Doch am selben Tag ist der Familienausflug angesetzt. Und der findet jedes Jahr statt... / Die Chipmunks werden von Dave eingeladen. Er will mit ihnen einen schönen Tag in der Natur verbringen. Davon ist Alvin gar nicht begeistert. Schließlich hat er in der Wildnis keinen Handyempfang. Aber Dave weiß, wie er die Freunde für Flora und Fauna erwärmen kann... Original-Titel: ALVINNN!!! and the Chipmunks Untertitel: (4+7) Der Familientag / Zurück in die Natur Laufzeit: 30 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2015 Folge: 11 FSK: 6 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets